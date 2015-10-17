Захід повинен фінансово компенсувати Україні невиконання зобов'язань за Будапештським договором - Корбан

«Те, про що говорить Наталія Яресько, я особисто піддаю великому сумніву: нам показують фасадні цифри кредитів МВФ. Але при цьому вона не розповідає, на яких умовах ми будемо протягом багатьох років віддавати Заходу борги, відбираючи кошти у майбутніх поколінь», – сказав Геннадій Корбан в ефірі телеканалу «112 Україна».

Читайте такожУ корумпованій системі не може бути чесних політиків – КорбанЗа його словами, одержувана сьогодні допомога Україні життєво необхідна, «але вона на кабальних умовах». «Нам не розкривають умови, а дідько, як кажуть, в деталях», – додав Корбан.

Крім того, лідер УКРОПу вважає, що західні країни й українська дипломатія повинні звернути увагу на Будапештський договір, за яким США і Великобританія гарантували Україні територіальну цілісність. «Але вони не виконали своїх зобов'язань, і сьогодні єдиним механізмом компенсації невиконання зобов'язань повинна бути фінансова допомога. Але не на умовах віддавання 40% ВВП країни щороку – для поповнення їхніх фондів», – сказав Корбан.

Як повідомлялося, міністр фінансів Наталія Яресько розповіла на брифінгу, що у Мінфіну є підстави розраховувати на збільшення фінансової підтримки МВФ. «Я просила наших іноземних партнерів подвоїти обсяг надання фінансової підтримки з $7,5 млрд до $15 млрд. Сьогодні, через сім місяців після початку програми механізму розширеного фінансування МВФ, ми впевнені, що у нас є причини і підстави розраховувати на значне збільшення цієї підтримки», – сказала міністр.