Корбан: Треба законодавчо зобов'язати олігархів продати контрольні пакети стратегічних підприємств

Ситуацію потрібно терміново виправляти шляхом проведення деолігархізації, заявив в інтерв'ю виданню «Аргументи і Факти» в Україні голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

«Виправити ситуацію легко – так це робилося в Німеччині та Франції. Ухвалювалися закони, і людям давали термін, упродовж якого вони повинні розлучитися з контрольним пакетом. Їх зобов'язували його продати, причому не тихенько, самому собі, в офшор, а публічно. Якщо ж вони цього не роблять, вмикається процес націоналізації. Але націоналізація – це не є відбирання», – розповів політик.

Читайте також"УКРОП" закликає політичні партії та експертів приєднатися до "Хартії вільних міст"

За словами Корбана, з деолігархізацією згодні його діловий партнер і друг Ігор Коломойський, а також Рінат Ахметов. Лідера УКРОПу впевнений, що заможні люди хочуть жити в Україні, а зростання сепаратистських настроїв у Донецьку розпочалося, зокрема, з того, що соціальні стандарти не витримували жодної критики.

Геннадій Корбан говорить, що президент України Петро Порошенко не знає, як проводити деолігархізацію, – «він просто вимовляє ці слова, бо вони популярні». У свою чергу Корбан конкретизував схему можливої націоналізації: «Націоналізація – це коли держава користується першочерговим правом викупу. І потім частку передає в управління великим фондам, при цьому весь прибуток офіційно йде до держбюджету, за рахунок чого підвищуються соцстандарти. І от коли ми обговорили це з Коломойським, він сказав: «Я згоден, тільки ці правила повинні бути однаковими для всіх».