У Маріуполі демократичні сили об’єдналися проти порушень виборчого законодавства

"Ситуація на даний момент склалася така, що жодне звернення від жодної демократичної сили в ЦВК не розглянуто. Усі порушення закону "Опоблоком" просто замовчуються. Йде незаконне втручання в роботу Маріупольської міської виборчої комісії", – повідомив кандидат на посаду міського голови від "Українського об'єднання патріотів" Роман Соколов на прес-конференції 17 жовтня в Маріуполі.

На прес-конференції також були присутні представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Радикальної Партії Олега Ляшка", партії "Сила людей".

Учасники заходу повідомили, що 16 жовтня майже о 12 ночі були незаконно припинені повноваження семи членів міської виборчої комісії від демократичних сил нібито "за систематичне невиконання своїх обов'язків", незважаючи на те, що всі протоколи засідань Маріупольської міської виборчої комісії містять їхні прізвища і цими членами не було пропущено жодного засідання. ЦВК ж проігнорувала скарги на порушення закону з боку новоявленої голови комісії Ірини Юріної від партії "Нова держава".

Також на прес-конференції представник УКРОПу Денис Гаврилов публічно відмовився від ордену "За мужність", "оскільки патріотам Маріуполя нецікаві ордени, винагороди, гроші".

"Ми виступаємо за Маріуполь у складі України, за єдину Україну. Відповіді Президента маріупольські патріоти чекають сьогодні", – заявили учасники прес-конференції. Вони також повідомили, що завтра в Маріуполі об 11:00 на площі Свободи відбудеться мітинг за чесні та відкриті вибори і проти "Оппоблоку".

Нагадаємо, сьогодні вранці 7 членів Маріупольської міської виборчої комісії, що представляють, зокрема, "Опозиційний блок", Народний фронт, "Народну партію", прийняли рішення про друк бюлетенів у друкарні газети "Приазовский рабочий". Як повідомили в УКРОПі Маріуполя, рішення це є нелегітимним, оскільки відповідно до закону про місцеві вибори, при протокольному складі комісії у 18 осіб для ухвалення рішень необхідно щонайменше 12 голосів. При цьому на засідання не були допущені представники демократичних сил і журналісти.

Раніше голова комісії всіляко затягувала вирішення питання про друк бюлетенів, що ставило під загрозу проведення виборів. "Вкотре "Опозиційний блок" намагається провести вибори в за своїм сценарієм", – каже Роман Соколов. За його словами, усі рішення голова комісії, що представляє партію "Нова держава", у складі якої на вибори йдуть комуністи, приймала одноосібно, без голосування, радячись тільки з якимись представниками групи "Метінвест". "Доходило до того, що голова робила заявку, що їй треба порадитися з юристом (але не юристом міськвиборчкому, а невідомим, що постійно перебуває поруч з головою) виходила із зали засідання і їхала на годину в невідомому напрямку", – розповів Сколов.