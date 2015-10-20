Експерт: Указ президента про створення Координаційного центру взаємодії з Кабміном – невдалий політичний крок Порошенко

Коментуючи появу указу на сайті президента, експерт зазначив, що йдеться мова не про створення паралельного уряду, а, скоріше, про повзуче розширення навіть не президентських функцій, а неконституційного органу під назвою Адміністрація президента. «Якщо подивитися в Конституцію, ми не знайдемо там такої структури. А тим часом саме цей орган тепер виявиться вище і Кабміну, і навіть самого президента », - наголосив політолог.

За його словами, створення таких координаційних центрів тільки ускладнять і реформи, і взаємини між президентом і прем'єром. «Абсолютно не зрозуміло, як парламент, що спирається на парламентську більшість і обирає Кабмін, раптом отримає ще один орган влади. Найгірше – що указ про створення цього органу влади виписаний так, що незрозуміла його відповідальність ані перед урядом, ані перед парламентом. З політико-юридичної точки зору це нонсенс. Можна дати структурі якісь повноваження, але не просто так, а передати їх від когось - від президента, від прем'єр-міністра. Але те, як це зроблено зі створенням Координаційного центру - це, грубо кажучи, те ж саме, що, перебуваючи в магазині, подарувати комусь неоплачений товар», - пояснив Віктор Небоженко.

«І абсолютно не зрозуміло, як збирається цей Координаційний центр взаємодіяти з Верховною Радою. Він же не має повноважень для якоїсь діяльності, не представлений у Верховній Раді і в Конституції. Тому не треба поспішати. Це - дуже невдалий політичний крок президента Порошенко, який я пояснюю не якийсь мудрістю, а інтригами всередині Адміністрації президента», - додав він.

На думку експерта, в даній ситуації уряду слід було б спокійно зібратися на засідання і попросити президента повернутися в конституційне поле, поки це ще не пізно. «Це було б правильно», - резюмував Віктор Небоженко.