Президент зустрінеться з губернаторами разом із силовиками

Сьогодні керівники областей, АРК, Києва і Севастополя зустрінуться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а також керівниками силових відомств.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, у середу, 26 липня, о 15.00 у Секретаріаті Президента України відбудеться нарада за участю глави держави з головою Ради міністрів АРК, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

О 17.00 з учасниками наради зустрінуться керівники силових структур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, Президент України вже провів зустрічі з головою Служби безпеки України Ігорем ДРІЖЧАНИМ та міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, метою яких було перевірити, чи є належним контроль над суспільно-політичною ситуацією в країні.