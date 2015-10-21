Порошенко: Я вам про це не говорив, але рішучі реформи без популізму почнуться відразу після виборів
Рішучі дії в частині реформування країни в різних секторах почнуться одразу після проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час відвідування Івано-Франківського цементного заводу, передає Mignews.
"Відразу ж після виборів, я про це ніколи не говорив і не хотів говорити до виборів, але вам скажу: у нас буде чотири роки без виборів, без популізму, коли, нарешті, ми зможемо продемонструвати рішучі кроки по розвитку нашої держави", - зазначив він.
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Порошенко уточнив, що йдеться, зокрема, про боротьбу з корупцією, реформування судової системи і завершення реформування прокуратури.
Більш того, після місцевих виборів, за словами президента, почнеться серйозна робота з відновлення економіки країни та залучення інвестицій.
Раніше повідомлялося, що коаліційна угода виконана на третину.