НФ підтримує урядову концепцію судової реформи

Про це сьогодні на прес-конференції заявили народні депутати фракції «Народний фронт» Андрій Помазанов та Ігор Алексєєв.

«Я маю результати соціологічного дослідження «GFK Ukraine» щодо довіри до судової системи: у 2015 році він впав до критичних 5%. Майже половина українців вимагають 100% оновлення судової влади», - повідомив Андрій Помазанов.

«Саме одним із елементів прийнятої Урядом концепції судової реформи є те, що ми маємо повністю оновити суддівську владу», - наголосив він.

За словами народного депутата, країна не повинна жити з корумпованою суддівською системою, прикриваючи її косметичними змінами.

«Ми не можемо проводити ані люстрацію, ані інші процеси, оскільки все одно в судових органах все це буде губитися. Ми вже мали негативний досвід, коли нові демократичні закони, прийняті парламентом та коаліцією, блокувалися судовими органами», - сказав він.

Народний депутат нагадав, що 23 жовтня відбудеться засідання Венеціанської комісії, де будуть розглядатися питання судової реформи.

За словами Андрія Помазанова, від депутатського корпусу на цьому засіданні, окрім нього, будуть присутні також Ігор Алексєєв і Леонід Ємець.

«Ми відстоюватимемо всі ті позиції, про які ми наголосили, і ту концепцію, яку прийняв український Уряд», - підкреслив він.

У свою чергу Ігор Алексєєв зазначив, що фракція «Народний фронт» одностайно підтримує концепцію реформи судової системи, затверджену Урядом Арсенія Яценюка.

«Будь-яка судова реформа в Україні, будь-які зміни в судочинстві, не будуть мати належного ефекту та довіри поки не буде оновлено суддівський корпус. Без 100% оновлення – це те саме, що робити косметичний ремонт у будинку, де є прогнилі стіни і дах», - сказав Алексєєв.

Він також підкреслив, що без незалежного та ефективного суду не може бути довіри європейських інвесторів до України, адже вони не матимуть упевненості у належному захисті своїх прав та майна.

«Ми будемо наполягати, щоб європейські фахівці сприйняли концепцію, пропоновану Урядом. Без цих змін суддівська реформа буде лише косметичною і законсервує проблеми», - резюмував Ігор Алексєєв.