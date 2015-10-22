Мірошніченко в КСУ відмовився оцінювати, чи була узурпація влади Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, під час відповіді на запитання в ході розгляду справи щодо конституційного подання 47 народних депутатів, серед яких Мірошніченко, про неконституційність низки положень Закону про люстрацію, суддя КС Микола Мельник запитав: «Люстраційні процеси в Україні безпосередньо пов'язані з узурпацією влади Януковичем. Ви в цей період були його представником у Верховній Раді. Чи мала місце, на вашу думку, узурпація влади Віктором Януковичем, як це зазначено в ст.1 закону “Про очищення влади”?

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Мірошніченко відповів: «Я був представником не Віктора Януковича, а представником президента. І виконував свої повноваження на громадських засадах і не був працівником апарату Адміністрації президента України».

«Факт узурпації влади не встановлений судом на даний момент. Деякі процеси відбуваються, але відповідно до рішення суду, ані я як юрист, ані будь-хто з нас не можемо давати такі однозначні оцінки, хіба що політичні. Але, я гадаю, що КС досліджує не наші політичні переконання, а правові позиції», - сказав він.

Також під час слухання в Конституційному суді суддя Мельник зазначив, що в поданні йдеться про неможливість захиститися тим, хто підпадає під люстрацію. В той же час він зачитав довідку, підписану головою Вищого адміністративного суду України, яка є в матеріалах справи, що станом на 1 жовтня 2015 року надійшла 831 позовна заява, які стосуються рішень з люстрації. Суддя додав, що на даний час є майже 900 справ щодо оскарження рішень з люстрації.

Зараз в КСУ продовжуються заслуховування запитань та відповідей до представників від 47 народних депутатів, які звернулися з поданням до Суду.