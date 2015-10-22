Путін заявив, що ситуація в Україні створює "небезпеку" для РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав піж час засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

«Вона (ситуація в Україні - УНІАН), звичайно, створює для нас небезпеку, але хіба ми створили цю ситуацію», - сказав Путін.

Він заявив, що Янукович програв вибори Ющенко в результаті третього туру голосування, який не передбачений в Конституції, і це було підтримано західними країнами.

«Яка ж це демократія, вакханалія просто. Один раз зробили це, а потім ще в більш грубій формі повторили це при зміні влади при державному перевороті в Україні зовсім недавно», - сказав Путін.

Він заявив, що Росія не бореться з вибором українського народу і приймає будь-який вибір.

«Це братська для нас країна, братній народ. Я взагалі не роблю різницю між росіянами і українцями, але ми проти такої форми зміни влади, вона погана взагалі, а на пострадянському просторі неприйнятна абсолютно», - сказав він.

Путін зазначив, що у багатьох республік колишнього союзу «немає ще традицій державності, стійкої політичної системи, треба дуже дбайливо ставиться до того, що є, допомагати розвиватися».

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Путін заявив, що РФ була не проти роботи з людьми, які прийшли до влади в результаті третього туру в Україні - Ющенко і Тимошенко - «ні, ми працювали з ними, хоча вони вважалися абсолютно прозахідними політиками, ми з ними зустрічалися, їздили до Києва , приймали в Росії, сперечалися, іноді жорстко з економічних питань, але співпрацювали».

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Він заявив, що як можна прийняти державні перевороти.

«Ви нам тут Ірак і Лівію влаштуйте. Офіційна влада США не соромлячись витрачає мільярди доларів - 5 млрд. на підтримку опозиції», - сказав він.