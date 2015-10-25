Явка на Донеччині і Луганщині перевищує 11% - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам після голосування на одній із виборчих дільниць в Києві.

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"Щойно я розмовляв з головою обласної держадміністрації Павлом Жебрівським. Він мені доповів, що і в Донецькій, і в Луганській областях жодних порушень немає, тому що вибори проходять організовано, явка достатньо висока - на 12 годину перевищувала 11%", - сказав Порошенко.