Порошенко доручив розслідувати причини проблем на виборах у Маріуполі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після голосування на одній із виборчих дільниць в Києві.

"Я вважаю ситуацію по Маріуполю категорично неприйнятною. Я з самого початку наголошував на необхідності проведення виборів в Маріуполі, і той факт, коли за моєю інформацією, там готувалися ті чи інші фальсифікації, безумовно, що ми це допустити не можемо... Я дав доручення правоохоронним органам ретельно розслідувати причини, з яких проведення виборів в Маріуполі було ускладнено, і я чекаю інформацію правоохоронних органів, яка має бути висловлена публічно", - сказав глава держави.

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Вважаю ситуацію по Маріуполю категорично неприйнятною! Вибори в Маріуполі мають бути проведені в цьому році. pic.twitter.com/4rnLblloqF — Петро Порошенко (@poroshenko) October 25, 2015

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу до міліції Маріуполя надійшло 20 повідомлень про порушення виборчого законодавства, 10 з них – з типографії.

Напередодні Маріупольський тервиборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети «Приазовский рабочий». Таке рішення було прийнято через виявлені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

У зв’язку з цим, міський ТВК звернувся до ЦВК з вимогою перенести дату виборів у місті.