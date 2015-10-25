На виборах до Київради перемагає "БПП Солідарність" з 28,3% - екзит-пол КВУ
20:43, 25 жовтня 2015Політика
1168 0
На виборах до Київради перемагає "БПП Солідарність" з 28,3%, у "Самопомочі" 10,3%.
"БПП Солідарність" лідирує у столиці / Фото УНІАН
Такими є дані exit-poll, проведені «Соціальним моніторингом» на замовлення Комітету виборців України.
Читайте такожНа виборах мера Києва Кличко отримав 40,4% голосів виборців - дані екзит-полу КВУ
За даними цього опитування, у ВО «Батьківщина» 10,1%, у ВО «Свобода» 9,7%, у партії «Єдність» - 8,5%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter