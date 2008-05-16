У Ющенка просять не гратися з київськими виборами

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК застерігає політичні сили та суди від спроб маніпуляцій з позовами з метою зірвати вибори у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК сказала на брифінгу у Секретаріаті Президента.

За її словами, її турбує справа, яка сьогодні перебуває на розгляді у Голосіївському суді щодо бездіяльності територіальної виборчої комісії у м. Києві. Вона зауважила, що справа була подана ще 18 березня громадянином України та місцевим осередком БЮТ і стосувалась питання реєстрації депутатів Київради від БЮТ.

Позивачі вимагали визнати системну бездіяльність ТВК, а відтак припинити її діяльність і притягнути до відповідальності членів ТВК.

М.СТАВНІЙЧУК висловила подив, що розгляд цієї справи призначено на 26 травня, саме на той день, коли ТВК має підраховувати результати виборів у Києві. «Я просила б не гратися в юридичні ігри при організації виборів», - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства справа має бути розглянута протягом 5 діб після отримання позову. «Політичні сили, які ініціювали вибори, мають забезпечити те, щоб вони відбувались на законних підставах, звичайно, це стане предметом перевірки, не може бути таких юридичних ігор», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона закликала всіх учасників виборчого процесу добросовісно керуватись своїми процесуальними правами під час виборів, а тих, хто розглядає ці спори, добросовісно керуватись нормами Кодексу адміністративного судочинства і закону про місцеві вибори. «Державі може дорого обійтися такий правовий бєспрєдєл», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, додавши, що вона обов’язково зверне увагу Вищого адміністративного суду на цю ситуацію.

У той же час, вона переконана, що цей позов не вдасться використати для визнання виборів недійсними. Вона переконана, що навіть у разі позитивного рішення Голосіївським судом суди вищої інстанції будуть діяти відповідно до чинного законодавства.