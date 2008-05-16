БЛЧ попереджає: на зустрічі з Черновецьким запрошують провокатори

Голова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ заявляє, що вже кілька днів провокаційно обдзвонюють киян.

Жителів міста запрошують на зустріч з мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ за неіснуючими адресами.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв`язку з цим керівник фракції Блоку Черновецького попередив: «У кожному подібному випадку необхідно ретельно перевірити інформацію. Наші опоненти намагаються цинічно грати на тій підтримці і довірі, якою користується Леонід Михайлович у киян».

«Річ у тому, що зустрічі лідером нашого блоку дійсно проводяться за певним графіком. Але, на жаль, всі бажаючі на них потрапити не зможуть, оскільки в Києві просто немає залів такого розміру, які могли б вміщати всіх наших прихильників і однодумців», - сказав Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

Він закликав киян звертатися до громадських приймалень Блоку Черновецького або до уповноважених блоку, які відповідають за конкретні будинки: «Організацією зустрічей з нашим лідером займаються уповноважені нашого блоку по будинках. Тому якщо Вам зателефонують і запросять на таку зустріч, обов`язково зверніться до нашої громадської приймальні або до свого уповноваженого, щоб не пійматися на вудочку провокаторам».