УКРОП вимагає від президента задовольнити право мешканців Павлограда на вільний вибір влади

Про це йдеться у заяві політичної партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП».

"Виносячи це ганебне рішення, ЦВК проігнорувала і закон, і думку провідних експертів у сфері виборчого процесу (зокрема – Комітету виборців України). Але головне: рішення Центрвиборчкому – це плювок в обличчя жителів Павлограда, груба наруга над місцевим самоврядуванням в Україні, порушення всіх демократичних норм і процедур. Це демонстрація того, як насправді нинішня влада має намір вчиняти з правами громад. Це наочний приклад «децентралізації по-порошенківськи»", - наголошується в повідомленні партії.

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Зазначається, що ЦВК пояснює своє рішення тим, що в Павлограді проживає менше 90 тисяч виборців, однак, цей факт виявився не в ході перепису населення, а при складанні протоколу про голосування на виборах міського голови. Ще одне пояснення – необхідність «економії державного бюджету». "Ця брехня виглядає відверто цинічною з урахуванням того, що в Маріуполі та Красноармійську вибори доведеться проводити повторно, оскільки голосування 25 жовтня було зірвано через злочинну бездіяльність Центрвиборчкому", - йдеться в заяві УКРОПу.

Як повідомили в партії, усі ці «версії» не можуть замаскувати очевидної причини скасування другого туру виборів міського голови в Павлограді. "А вона зрозуміла: альтернативу кандидатові від «Опоблоку», якого проштовхує бізнес-група Ріната Ахметова, у другому турі може скласти Євген Тєрєхов – герой АТО, «Титановий Джексон», котрий наводив жах на сепаратистів, був важко поранений під Мар’їнкою і врятований лікарями від неминучої смерті", - зазначається в повідомленні.

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"Страх влади перед патріотами виявився сильнішим за страх перед грубим порушенням закону та громадянських прав жителів Павлограда. Для того щоб врятувати колишнього регіонала від можливої поразки в другому турі, влада вирішила скасувати другий тур взагалі", - переконані в УКРОПі.

Виходячи з цього, в «Українському об'єднанні патріотів – УКРОП» звернулися до Президента з вимогою задіяти всі свої повноваження "для відновлення права громади Павлограда на вільний вибір влади". Зазначається, що Павлоград – це небезпечний прецедент, який може призвести до правового свавілля по всій країні.

Також в партії закликають міжнародні моніторингові організації та представників дипломатичного корпусу Європи, США, Канади та інших країн – партнерів і союзників України "дати оцінку тим діям влади, які грубо і цинічно порушують базові права та свободи громадян нашої країни".

Окрім цього, УКРОП вимагає проведення другого туру виборів міського голови в Павлограді та "негайної відставки нелегітимного Центрвиборчкому".

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Як повідомляв УНІАН, близько 60 прихильників та представників політичної партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» вимагають від Центральної виборчої комісії України не скасовувати другий тур виборів міського голови у Павлограді Дніпропетровської області. На акції присутній кандидат від «УКРОПу» на пост міського голови Павлограда, ветеран АТО Євген Тєрєхов.

Нагадаємо, що за даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, у другий тур виборів мера Павлограда виходять Євген Тєрєхов («УКРОП») та Анатолій Вершина («Опозиційний блок»).