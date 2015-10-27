Активісти партії "УКРОП" вимагають від ЦВК не скасовувати другий тур виборів мера у Павлограді

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати "Нелегітимна ЦВК - йди додому", "Геть ригів з ЦВК ", "Ні свавіллю в Павлограді", "Джексон ми з тобою" та "Руки геть від патріотів! Волю Ярославу!". Також вони тримають зелені прапори партії та державні прапори України.

Читайте такожЦВК намагається зірвати другий тур виборів міського голови у Павлограді, – кандидат у мери

На площі Лесі Українки навпроти залізного паркану біля будівлі ЦВК встановлено аудіосистему, з якої лунає патріотична музика.

На акції присутній кандидат від «УКРОПу» на пост міського голови Павлограда, ветеран АТО Євген Тєрєхов.

Перед початком акції він розповів, що у Павлограді після першого туру виборів колишні регіонали, а нині - представники "Опозиційного блоку" - зацікавлені зменшити кількість виборців у місті, щоб таким чином не було підстав для проведення другого туру виборів.

"На 30 вересня було у Павлограді виборців 92 856 осіб, на день виборів було 90 255, і вже після виборів на наступний день - виявилось, що у нас 89 850 осіб", - сказав Тєрєхов.

Він зазначив, що таким чином, ЦВК з подачі "Опозиційного блоку" може відмінити другий тур.

За його твердженням, у «ЦВК на день голосування було виставлено 90255 осіб, таким чином другий тур повинен бути призначеним».