Активісти партії "УКРОП" вимагають від ЦВК не скасовувати другий тур виборів мера у Павлограді
Близько 60 прихильників та представників політичної партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» вимагають від Центральної виборчої комісії України не скасовувати другий тур виборів міського голови у Павлограді Дніпропетровської області.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати "Нелегітимна ЦВК - йди додому", "Геть ригів з ЦВК ", "Ні свавіллю в Павлограді", "Джексон ми з тобою" та "Руки геть від патріотів! Волю Ярославу!". Також вони тримають зелені прапори партії та державні прапори України.
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На площі Лесі Українки навпроти залізного паркану біля будівлі ЦВК встановлено аудіосистему, з якої лунає патріотична музика.
На акції присутній кандидат від «УКРОПу» на пост міського голови Павлограда, ветеран АТО Євген Тєрєхов.
Перед початком акції він розповів, що у Павлограді після першого туру виборів колишні регіонали, а нині - представники "Опозиційного блоку" - зацікавлені зменшити кількість виборців у місті, щоб таким чином не було підстав для проведення другого туру виборів.
"На 30 вересня було у Павлограді виборців 92 856 осіб, на день виборів було 90 255, і вже після виборів на наступний день - виявилось, що у нас 89 850 осіб", - сказав Тєрєхов.
Він зазначив, що таким чином, ЦВК з подачі "Опозиційного блоку" може відмінити другий тур.
За його твердженням, у «ЦВК на день голосування було виставлено 90255 осіб, таким чином другий тур повинен бути призначеним».