Адміністрація Буша привітала Україну з СОТ

Адміністрація Буша привітала в п`ятницю Україну з офіційним вступом до Світової організації торгівлі , передає ІТАР-ТАРС.

Як наголошується в поширеній держдепартаментом США короткій письмовій заяві, «приєднання України до СОТ - важливий етап в її економічній трансформації».

«Участь у діяльності СОТ доповнює бажання України повністю інтегруватися в глобальний ринок через економічну реформу, лібералізацію й диверсифікацію, - зазначив держдепартамент. - США з нетерпінням чекають спільної роботи з Україною як членом СОТ».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Україна стала повноправним 152-м членом СОТ.