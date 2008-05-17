У Москві провели українського посла

Учора в Москві статс-секретар – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій КАРАСІН провів робочий сніданок на честь Надзвичайного і Повноважного Посла України в Російській Федерації Олега ДЬОМІНА у зв`язку із завершенням ним дипломатичної місії в Москві.

Як повідомили УНІАН в МЗС РФ, під час протокольного заходу, що відбувся, обговорювалися найбільш актуальні питання порядку денного російсько-української співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом без пояснення причин звільнив О.ДЬОМІНА з посади посла України в Росії.

5 квітня заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ пояснив, що О.ДЬОМІН звільнений у зв`язку з досягненням ним «пенсійного віку».

60 років О.ДЬОМІНУ виповнилося 1 серпня 2007 року.