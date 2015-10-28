Суд відклав розгляд зміни Мосійчуку запобіжного заходу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Мосійчук зробив після того, як суддя прийняла рішення залучити на прохання сторони держобвинувачення ряд документів, з якими депутат не був ознайомлений.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву на невизначений термін для прийняття судового рішення щодо розгляду заявленого підозрюваним клопотання.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в суді на початку розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Мосійчук заявив відвід представникам сторони звинувачення, проте пізніше відвід був відхилений.

17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив це рішення в силі.

23 жовтня в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування по кримінальному провадженню щодо Мосійчука.