Суд відмовив Мосійчуку у відводі прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Світлана Бабенко.

"Заявку підозрюваного Мосійчука про відвід прокурорів залишити без задоволення. Постанова оскарженню не підлягає", - повідомила вона.

Зокрема, в постанові йдеться, що заявником не були представлені докази і не наведені обставини, які б свідчили про необ'єктивність і упередженість боку звинувачення.

В даний час судове засідання триває. Сторона захисту надала суду ряд документів, які позитивно характеризують Мосійчука, і ці документи долучені до матеріалів справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в суді в самому початку розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Мосійчук заявив відвід представникам сторони обвинувачення.

17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив це рішення в силі.

23 жовтня в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мосійчука.