Ющенко і Тимошенко шукали вихід з кризи

Відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером фракції БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві глави держави, співрозмовники обговорили парламентську кризу та шляхи її врегулювання. Також йшлося про участь політичних сил у загальнонаціональному “круглому столі”, ініційованому Президентом.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту, що 26 липня о 14.00 у Маріїнському палаці у Києві лідери провідних політичних сил і Президент України В.ЮЩЕНКО проведуть “круглий стіл”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ не братиме участі у цьому “круглому столі”.

Вранці 26 липня у прес-службі Президента повідомили, що у графіку глави держави не передбачено його участі у проанонсованому представниками Верховної Ради “круглому столі” в Маріїнському палаці.

Президент України в інтерв’ю провідним інформагентствам і телеканалам країни заявив, що “круглий стіл” для обговорення політичної ситуації відбудеться 27 липня, якщо чітко буде визначено його регламент.

Увечері 26 липня лідер БЮТ заявила, що готова прийти на “круглий стіл”, якщо її запросять. "Я прийду на цей круглий стіл на запрошення Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За словами лідера БЮТ, вона візьме участь у цьому заході лише задля того, щоб повідомити громадськості та Президенту про виявлені її блоком факти корупції серед депутатів.

За інформацією прес-служби Президента, загальнонаціональний "круглий стіл" відбудеться сьогодні, 27 липня, о 16.00 в Залі державних заходів Секретаріату Президента України за ініціативою глави держави.