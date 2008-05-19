Тимошенко скасує продаж Одеського припортового?
09:08, 19 травня 2008Політика
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Інформація джерела "Української правди"
Конкурс із приватизації Одеського припортового заводу може бути скасований.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
За його словами екстрене позачергове засідання уряду буде присвячене питанню приватизації ОПЗ, а його результатом може стати скасування відкритого аукціону з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу.
Таке рішення, за словами джерела, є наслідком можливого порушення кримінальних справ Генеральною прокуратурою стосовно обставин, що склалися навколо Фонду державного майна.
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