Порошенко очікує пропозицій щодо кандидатур до ЦВК після оголошення результатів виборів

18:43, 30 жовтня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко одразу після оголошення результатів місцевих виборів очікує від парламентських фракцій пропозиції щодо кандидатур до нового складу Центральної виборчої комісії.

Фото УНИАН

Про це Порошенко заявив у своєму зверненні.

«Одразу після оголошення результатів виборів очікую від парламентських фракцій на пропозиції по кандидатурах до нового складу ЦВК. Це питання сьогодні на порядку денному», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року минув рік після закінчення строку повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.

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