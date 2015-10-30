Порошенко очікує пропозицій щодо кандидатур до ЦВК після оголошення результатів виборів

Про це Порошенко заявив у своєму зверненні.

«Одразу після оголошення результатів виборів очікую від парламентських фракцій на пропозиції по кандидатурах до нового складу ЦВК. Це питання сьогодні на порядку денному», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року минув рік після закінчення строку повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.

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