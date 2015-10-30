Порошенко очікує пропозицій щодо кандидатур до ЦВК після оголошення результатів виборів
18:43, 30 жовтня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко одразу після оголошення результатів місцевих виборів очікує від парламентських фракцій пропозиції щодо кандидатур до нового складу Центральної виборчої комісії.
Порошенко розповів, коли чекає пропозицій щодо кандидатур до нового складу ЦВК / Фото УНІАН
Про це Порошенко заявив у своєму зверненні.
«Одразу після оголошення результатів виборів очікую від парламентських фракцій на пропозиції по кандидатурах до нового складу ЦВК. Це питання сьогодні на порядку денному», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року минув рік після закінчення строку повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.
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