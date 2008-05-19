Балога підозрює Тимошенко у прагенні правити без правил

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА підозрює Блок Юлії Тимошенко у відмові від втілення більшості положень коаліційної угоди.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, В.БАЛОГА зазначив, що ухвалений Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» є лише одним із пунктів угоди про створення парламентської більшості, яку підписали лідери блоку «Наша Україна - Народна самооборона» і БЮТ, а постійна вимога Президента Віктора ЮЩЕНКА про неухильне виконання коаліцією взятих на себе зобов`язань стосуються ухвалення всього пакету із 12 законопроектів.

За словами В.БАЛОГИ, заява прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що з ухваленням Закону про Кабмін зник останній докір глави держави на адресу БЮТ, зроблена явно передчасно та дезорієнтує громадськість. “Слова лідерки блоку також можуть означати, що ця політична сила надалі відмовлятиметься від втілення інших положень коаліційної угоди», - сказав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату наголосив, що домовленості між БЮТ і НУ-НС про спільну діяльність лежать в основі перемоги демократичних сил на позачергових виборах до Верховної Ради. Коаліційна угода стала єдиною підставою для формування нового складу Кабінету Міністрів і призначення його керівника. "Своїм підписом під цим документом Ю.ТИМОШЕНКО брала зобов`язання про ухвалення кабмінівського Закону (втім, як і решти інших) ще до розгляду її кандидатури на прем`єрську посаду, однак голосування відбулося лише через п`ять місяців після того, як Ю.ТИМОШЕНКО зайняла крісло голови уряду", - зазначив В.БАЛОГА. За його словами, «сам цей факт прямо вказує на те, що коаліційна угода порушена. Однак для БЮТ відхід від виконання коаліційних домовленостей ніколи не був чимось надзвичайним чи ганебним. Вони всіляко опиралися прийняттю закону про Кабмін, так само зараз, імовірно, не хочуть ухвалювати інші законопроекти».

Глава Секретаріату Президента вказав, що на сьогодні Верховна Рада ухвалила лише 4 із 12 першочергових законів: про ратифікацію Статуту ГУАМ, перевибори у Києві, скасування Закону про тендерні закупівлі, Кабінет Міністрів. Таким чином, пріоритетний пакет прийнято менше, ніж наполовину. На черзі - законопроекти про повноваження і діяльність місцевих державних адміністрацій, відносини між МДА і місцевими Радами, скасування депутатської недоторканності та пільг, імперативний мандат і парламентську опозицію, зазначив В.БАЛОГА, додавши, що останній законопроект виносила на розгляд Верховної Ради п`ятого скликання сама Ю.ТИМОШЕНКО.

«По суті, втілення положень коаліційної угоди ще тільки почалося. Ніякі спроби удавати, що все вже виконано, не повинні ввести виборців в оману», – додав В.БАЛОГА.

На його думку, тривалий опір БЮТ прийняттю Закону «Про Кабінет Міністрів», як і різке його несприйняття нинішнім керівником уряду, "свідчить про бажання Ю.ТИМОШЕНКО працювати на високій державній посаді поза будь-якими регламентами". Адже, звертає увагу В.БАЛОГА, і досі не прийнято програму соціально-економічного розвитку країни, не схвалено програму діяльності Кабміну. Насправді ж Закон про Кабмін став дуже важливим документом, який регулює взаємовідносини в системі влади, розподіляє сфери повноважень і відповідальності.

«Цей документ, всупереч словам прем`єр-міністра, якраз дуже не зайвий і Конституцію не руйнує. Його призначення - закріпити функції уряду та надати йому інструментарій для роботи. А ще - створити законодавчу протидію авторитарним, тоталітарним зазіханням, які виписані в БЮТівському проекті нового Основного Закону. На сьогодні чинний Кабмін одержав додаткові можливості, закріплені законодавством, для системної та продуктивної роботи. Питання лише в тому, чи зможе він ними сповна скористатися», - зазначив глава Секретаріату.