На ”телеграфних виборах” прем`єра лідирує Яценюк

Президент отримав майже 900 телеграм від громадян з пропозиціями щодо подолання парламентської кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО отримує телеграми від громадян, громадських організацій та колективів України з пропозиціями щодо подолання парламентської кризи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, станом на 25 липня Головна служба політичного аналізу Секретаріату опрацювала 879 таких телеграм, адресованих Президентові.

Автори половини звернень (441 телеграма) висловлюються проти кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра. Переважна більшість таких повідомлень надійшла з Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська, Тернополя, Херсона, Запорізької, Тернопільської та Херсонської областей.

На підтримку кандидатури В.ЯНУКОВИЧА отримано 14 телеграм. На підтримку Арсенія ЯЦЕНЮКА – 43, Юрія ЄХАНУРОВА – 22, нейтрального кандидата – 137.

За розпуск парламенту висловлюються автори 187 телеграм. Більшість із них – жителі Києва, Запоріжжя, Харкова, Київської, Луганської та Сумської областей.

За термінове відновлення роботи Конституційного Суду України висловилися автори 160 телеграм. Вони надійшли переважно з Києва, Запоріжжя, Харкова, Херсона, Київської та Херсонської областей.

Свою позицію щодо необхідності скасування політичної реформи висловили автори 328 повідомлень, які надійшли здебільшого з Києва, Запоріжжя, Харкова, Херсона, Київської та Херсонської областей.

87 звернень стосуються об’єднання країни. Схожі тези викладені в більшості телеграм.

У 179 повідомленнях йдеться про підтримку політики Президента. Ці телеграми надійшли переважно з Києва, Харкова, Чернігова і Херсона.