Жовтяк закликає Президента припинити свавілля

Поновлений судом на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК у відкритому листі закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити свавілля Міністерства юстиції України та його керівника Сергія ГОЛОВАТОГО та виконати рішення суду про поновлення його на посаді голови КОДА.

У листі до глави держави Є.ЖОВТЯК, зокрема, наголошує на тому, що єдиний спосіб спілкування з В.ЮЩЕНКОМ, “який ще залишився у тих, хто протягом 10 років ішов з Вами до перемоги, – відкритий лист. Всі інші канали перекриті вчорашніми попутниками КУЧМИ, а сьогодні - Вашими попутниками, які вже шукають на кого поставити на чергових перегонах...”.

Він нагадує, що ще 16 червня постановою суду його, як безпідставно звільненого, було поновлено на посаді голови Київської обласної державної адміністрації. Постанова суду підлягає негайному виконанню. “Але замість того, щоб рекомендувати Вам, як гаранту дотримання Конституції та законів України, виконати рішення суду і перейти до розв’язання проблеми відповідно до чинного законодавства, Міністерство юстиції ґвалтує судову систему з метою добитися антиконституційного рішення, яке б підтвердило теорію ГОЛОВАТОГО про те, що Президент має право порушувати Конституцію”, - наголошує Є.ЖОВТЯК.

За його словами, 20 липня ухвалою Києво-Святошинського районного суду фактично поновлено виконавче провадження з примусового виконання рішення суду. Однак, ухвала суду до цього часу не потрапила до державного виконавця, “незважаючи на те, що ще 20 липня доставлена у Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції”.

Є.ЖОВТЯК закликає Президента “підтвердити щирість Ваших гасел про побудову правової демократичної держави України, припинивши наругу над законодавством та судовою системою України і виконати рішення суду ”.

Є.ЖОВТЯК нагадує В.ЮЩЕНКУ, що в липні 2004 року той розпочав виборчу кампанію на посаду Президента України, обіцяючи серед іншого припинити протиправне втручання Адміністрації Президента та органів виконавчої влади у діяльність судів. Однак, наголошує Є.ЖОВТЯК, “у липні 2006 уже очевидно, що МЕДВЕДЧУК відпочиває в порівнянні з тою наругою, яка сьогодні чиниться над судовою системою ”.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ Президента України від 24 травня, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Виконавче провадження з примусового виконання рішення суду було відкрито 21 червня. Пізніше держвиконавець зупинив його „до розгляду питання по суті” і 14 липня звернувся до суду з заявою про встановлення способу та порядку виконання рішення суду.

20 липня Києво-Святошинський районний суд не прийняв заперечень і наголосив на тому, що "судові рішення ухвалюються іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України”.

Відповідно, державний виконавець має продовжити процедуру поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської облдержадміністрації.