Американська розвідка: Немає прямих підтверджень теракту у справі катастрофи А321

Відповідаючи на питання журналістів у Вашингтоні, Клеппер все ж зазначив, що в однієї з гілок угруповання "Ісламська держава", яка взяла на себе провину за катастрофу лайнера, є на Синайському півострові досить значні сили, і потенційно екстремісти здатні на подібні дії.

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Однак, підкреслив глава американської розвідки, це малоймовірно, повідомляє Російська служба ВВС.

31 жовтня літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, зазнав катастрофи. Всі 217 пасажирів і сім членів екіпажу загинули.