Прес-конференція УКРОПу щодо затримання Корбана та обшуків у Дніпропетровську (відеозапис)

В УКРОПі вирішили провести прес-конференцію щодо сьогоднішніх подій у Дніпропетровську.

Прес-конференція членів політичної ради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Дмитра Симанського і Дениса Борисенка проходить в інформаційному агентстві УНІАН. Читайте такожУ "Народному фронті" вважають, що у справі Корбана є політичні мотиви і встановлення монополії на владу Як наголошується, рішення провести цей захід спричинене затриманням лідера партії УКРОП Геннадія Корбана та обшуками «укропівців» та волонтерів в Дніпропетровську.

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