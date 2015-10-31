Прес-конференція УКРОПу щодо затримання Корбана та обшуків у Дніпропетровську (відеозапис)

16:29, 31 жовтня 2015
Політика
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В УКРОПі вирішили провести прес-конференцію щодо сьогоднішніх подій у Дніпропетровську.

корбан укроп / УНИАН

Прес-конференція членів політичної ради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Дмитра Симанського і Дениса Борисенка проходить в інформаційному агентстві УНІАН.

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Як наголошується, рішення провести цей захід спричинене затриманням лідера партії УКРОП Геннадія Корбана та обшуками «укропівців» та волонтерів в Дніпропетровську.

 

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