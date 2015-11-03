У БПП на Шокіна сьогодні в Раді не чекають

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав у коментарі журналістам.

"Я думаю, що сьогодні генерального прокурора не буде", - сказав депутат і додав, що він прийде "можливо, в четвер".

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в парламент були запрошені представники силових відомств, у тому числі і генпрокурор, для звіту щодо подій у Дніпропетровську.