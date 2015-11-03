Журналісти застрягли у ліфті в будівлі ГПУ і не можуть дістатися до місця проведення брифінгу

Як передає кореспондент УНІАН, який також потрапив у «пастку», вже понад 15 хвилин журналісти знаходяться у замкненому і нерухомому ліфті.

Співробітники прокуратури ззовні, через зачинені двері сказали, що вже звернулися по допомогу ліфтерів.

Брифінг, який було оголошено на 12.00, ще не розпочався.