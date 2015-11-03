Журналісти застрягли у ліфті в будівлі ГПУ і не можуть дістатися до місця проведення брифінгу
12:25, 03 листопада 2015Політика
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Вісім представників ЗМІ, які прибули на брифінг до Генеральної прокуратури України для участі у брифінгу, застрягли у ліфті не можуть дістатися до місця проведення заходу.
Брифінг, який було оголошено на 12.00, ще не розпочався / 2000.ua
Як передає кореспондент УНІАН, який також потрапив у «пастку», вже понад 15 хвилин журналісти знаходяться у замкненому і нерухомому ліфті.
Співробітники прокуратури ззовні, через зачинені двері сказали, що вже звернулися по допомогу ліфтерів.
Брифінг, який було оголошено на 12.00, ще не розпочався.
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