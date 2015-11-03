За фактом посягання на життя Шокіна відкрили справу

За фактом посягання на життя генерального прокурора України Віктора Шокіна відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це заявив заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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За словами Матіоса кримінальне правопорушення класифікується за ст. 112 Кримінального кодексу України (замах на державного діяча) та карається позбавленням волі на строк до 15 років або пожиттєвим позбавленням волі.

Слідство проводить Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Ведуться невідкладні слідчі дії.

Матіос пов’язав замах на життя Шокіна при виконанні ним своїх службових обов’язків з тією діяльністю, яку зараз проводять правоохоронні органи.

Він повідомив, що всі підрозділи Генпрокуратури працюють у штатному режимі.