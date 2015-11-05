Мером Тернополя із 57,9% голосів став "свободівець" Сергій Надал

Міським головою Тернополя став представник ВО "Свобода", діючий міський голова Сергій Надал, який отримав 57,9% голосів.

Як повідомили УНІАН в міській територіальній виборчій комісії, за Надала проголосували 48 тис. 911 виборців. Читайте такожЦВК сформувала новий склад Красноармійської та Маріупольської міських виборчих комісій Другий результат здобув висуванець "Самопомочі" Тарас Пастух – 10,5% (8 тис. 877 голосів), третій – Петро Ландяк від "Громадянської позиції" – 7,99% (6 тис. 749 голосів) Висуванець "Батьківщини" Михайло Ратушняк отримав 6,12% (5 тис. 176 голосів), представник "Народного контролю" Володимир Бліхар – 5,79% (4 тис. 891 голос), БПП "Солідарність" Ігор Вонс – 3,65% (3 тис. 88 голосів). Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 11 кандидатів, решта набрали менше 2% голосів.

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