У Тернополі стартував прийом анкет від бажаючих вступити до лав поліції

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди презентації нової патрульної поліції до Тернополя прибули радники міністра МВС Михайло Апостол, Іван Стойко, начальник департаменту патрульної служби МВС Олександр Фацевич.

В український дім «Перемога» прийшло близько сотні тернополян, щоб подивитися на поліцейських зі Львова, сфотографуватися з ними, а також керівництво області.

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Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, менш, ніж за три години мешканці області подали більше трьохсот заявок для участі в тестуванні. Кожна четверта анкета – від дівчат.

«По всій Україні крокує велика переміна, яку ми всі з вами чекали. Якщо хтось питає, а що зроблено в нашому міністерстві, то ми з гордістю кажемо: подивіться на Київ, Одесу, Харків. Інші міста готують вже нових поліцейських, які не будуть просто носити нову форму, а будуть захищати людину, будуть захищати Україну, будуть дбати про українців», – сказав під час виступу Стойко.

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Загалом у нову патрульну поліцію в Тернополі планують набрати 200 працівників.

Як повідомляв УНІАН раніше, пункт прийому анкет почне працювати з 9-ї години за адресою: м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 27, Народний дім «Перемога». Набір нових патрульних триватиме з 14 жовтня до 4 листопада.