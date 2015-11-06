СБУ затримала "спецпризначенця ЛНР", що проводив "відпустку" в Миколаєві (фото, відео)

Як йдеться у повідомленні СБУ, спочатку бойовик був у складі терористичного угруповання "Управління гуманітарних операцій", яке спеціалізується на терактах проти мирного населення під виглядом українських підрозділів.

Згодом зловмисник перейшов до НЗФ "Батальйон спеціального призначення "Вимпел".

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Співробітники СБ України затримали бойовика, коли той повернувся додому у "відпустку". Під час обшуку у нього вилучені посвідчення члена терористичного угруповання, двохсотграмова тротилова шашка з двома детонаторами та інструкція по роботі з вибуховими речовинами

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Терористу оголошено про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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