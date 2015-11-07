Порошенко переконаний, що світова спільнота ніколи не змириться з анексією Криму

Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone, передає Deutsche Welle.

"Якщо ми змиримося і визнаємо, це означатиме грубе порушення і руйнування глобальної системи безпеки. Це буде те саме, що 1938 року", - зазначив президент України, проводячи паралель з аншлюсом Австрії нацистською Німеччиною, яку світ ніколи не став би, на його думку, визнавати.

Єдиною можливою гарантією безпеки для України Порошенко назвав членство в НАТО. На його переконання, Київ зможе виконати вимоги, необхідні для вступу за 6-8 років.

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Говорячи про врегулювання конфлікту на Донбасі, український президент запевнив, що Київ своєчасно виконуватиме всі вимоги Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко запевняє, що після критики з боку Європейського Союзу і представників українського громадянського суспільства було оновлено склад конкурсної комісії з обрання співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.