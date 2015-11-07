Порошенко: оновлено склад комісії з обрання співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone, передає Deutsche Welle.

"Наступного ж дня ми усунули цих людей з конкурсної комісії і включили тих, кого пропонував Європейський Союз, включно з паном Кесслером", - зазнчив глава держави.

Головна мета, наголосив президент - запровадити нову антикорупційну систему з першого грудня. "Ця система повинна мати довіру українського народу, української влади, наших європейських і американських партнерів", - зазначив Порошенко.

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Раніше Представництво ЄС в Україні закликало українську владу вжити термінових заходів, щоб "відреагувати на обґрунтовані побоювання громадянського суспільства та експертів щодо формування конкурсної комісії з вибору антикорупційного прокурора". Йдеться про чотирьох членів комісії, делегованих у серпні генеральним прокурором Віктором Шокіним. Генпрокурор делегував прокурорів, щодо частини з яких раніше лунали звинувачення у корупції.

У представництві ЄС наголошують, що конкурсна комісія має складатися з "незалежних і шановних членів, які мають повну довіру суспільства". Натомість, попри заяви Порошенка про заміну членів комісії, на адресу яких лунала критика, у п’ятницю, 6 листопа вони взяли участь у засіданні комісії. "Щонайменше троє з прокурорської "четвірки" брали участь у сьогоднішньому засіданні комісії", - повідомив DW секретар комісії Віталій Шабунін.

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Вже після засідання на сайті Генпрокуратури з'явилося повідомлення, що двох з чотирьох прокурорів у складі комісії Віктор Шокін своїм наказом замінив на представників громадянського суспільства.