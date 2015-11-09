Путін: виробництво зброї дуже важливо для підтримки соціальної стабільності

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав на нараді з питань розвитку збройних сил РФ у Сочі.

"Ми скоригували плани переоснащення військ сучасними зразками озброєнь, налагодили стабільну роботу оборонних підприємств, і в цьому зв'язку хотів би сказати, що наші зустрічі, в тому числі з представниками промисловості надзвичайно важливі не тільки для забезпечення і підвищення обороноздатності держави, але і, особливо в сьогоднішніх умовах економічного спаду, важливі для розвитку самої промисловості, для економіки в цілому", - сказав Путін.

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"Ми прекрасно знаємо, як багато людей працює у цій сфері, знаємо, що ця сфера, безумовно, відноситься до високотехнологічних сфер виробництва, і в цьому сенсі дуже важлива для комплексного розвитку всієї економіки і підтримки соціальної стабільності. Маю на увазі, що, як я вже сказав, що в цій сфері працює багато людей, висококласних фахівців – з членами сімей це сотні і сотні тисяч", - додав він.

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Путін заявив, що такі підприємства працюють ритмічно, і російські збройні сили поповнюються новими ракетними комплексами стратегічного призначення, атомними і багатоцільовими підводними човнами, а також надводними кораблями. Оновлюється парк бойової авіації і зенітно-ракетних військ, озброєння і техніка сухопутних військ і ПДВ.