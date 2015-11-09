Порошенко опублікував відео нового АН-178

"Побажаємо успіху новому АН-178 на міжнародному авіасалоні Dubai Airshow-2015", - зазначив Порошенко.

Побажаємо успіху новому АН-178 на міжнародному авіасалоні Dubai Airshow - 2015.#Антонов #Antonov #AN178 Posted by Петро Порошенко on Monday, November 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, нові транспортні та пасажирські літаки представить на авіасалоні Dubai Air Show 2015 державне підприємство "Антонов".

Презентують там і програму нового Ан-132, призначеного замінити на ринку авіаперевезень популярний в Азії та країнах Африки і Латинської Америки Ан-32. Нині в цехах Антонова збирають перший демонстраційний екземпляр літака, який у другій половині 2016-го року планують підняти в небо.