Порошенко опублікував відео нового АН-178
23:54, 09 листопада 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео нового українського літака АН-178.
Україна представить АН-178 на авіасалоні Dubai Air Show 2015 / фото: УНІАН
"Побажаємо успіху новому АН-178 на міжнародному авіасалоні Dubai Airshow-2015", - зазначив Порошенко.
Побажаємо успіху новому АН-178 на міжнародному авіасалоні Dubai Airshow - 2015.#Антонов #Antonov #AN178Posted by Петро Порошенко on Monday, November 9, 2015
Як повідомляв УНІАН, нові транспортні та пасажирські літаки представить на авіасалоні Dubai Air Show 2015 державне підприємство "Антонов".
Презентують там і програму нового Ан-132, призначеного замінити на ринку авіаперевезень популярний в Азії та країнах Африки і Латинської Америки Ан-32. Нині в цехах Антонова збирають перший демонстраційний екземпляр літака, який у другій половині 2016-го року планують підняти в небо.
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