В Єврокомісії розповіли, чому було перенесено засідання з Україною щодо безвізового режиму

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Європейській комісії. «Сторони домовилися просто відкласти засідання. Ніякої драми там немає», - сказали в ЄК.

Співрозмовник агентства наголосив, що це сталося за ініціативою європейської сторони через «зміни в робочому графіку».

Як повідомило агентству джерело в ЄК, зустріч була відкладена через те, що глава делегації ЄК наразі фізично знаходиться в Туреччині, а прохання про перенесення надійшов українській стороні ще на початку місяця.

За його словами, ніякого зв’язку цих подій щ тим, що Верховна Рада свого часу не спромоглася укласти необхідні закони, немає.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 листопада, ВР ухвалила низку законів, які необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС.

Зокрема, прийнято закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом; закон про спецконфіскацію, закон про уточнення підслідності органів досудового розслідування; закон про створення Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом.

Також у першому читанні прийнято законопроект із «безвізового пакету» щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення чи затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців або осіб без громадянства.