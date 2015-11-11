"Правий сектор" пояснив, чому Ярош склав з себе повноваження

Діяльність кола окремих осіб "Правого сектора" призвела до ситуації, за якої Дмитро Ярош мусив скласти повноваження.

Про це йдеться у заяві "Правого сектора" щодо відставки лідера.

"Цій події передувала активізація провідного членства "Правого сектора", спрямована на протидію негативним тенденціям розвитку Руху. До Дмитра Яроша був написаний лист, у якому окреслено головні проблеми Національно-визвольного руху "Правий сектор", передусім — відхід від революційної стратегії. Під час зустрічі з Ярошем з його ініціативи було вирішено провести конференцію за участі провідного членства", - йдеться у заяві.

Відзначається, що конференція відбулася 8 листопада під Києвом, але Ярош не взяв у ній участі.

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"Після проведення конференції окремі особи, керовані власними меркантильними інтересами, амбіціями і, можливо, зв'язками зі спецслужбами, зробили все, аби налаштувати Яроша на невизнання рішень конференції й неприйняття революційної стратегії. Це коло осіб вже давно визрівало в рядах Руху, і, вдаючись до підлабузництва, інтриг, ширення пліток, намагалося впливати на його політику. Саме діяльність цих осіб призвела до такої ситуації, за якої Ярош мусив скласти повноваження.", - пояснюють активісти.

У "Правому секторі" зазначили, що найближчими днями відбудеться засідання, на яке буде запрошено Яроша та де будуть остаточно вирішені всі питання та розпрацьовані деталі подальшої стратегії.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Дмитро Ярош заявив про складання повноважень лідера національно-визвольного руху "Правий сектор".

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"Я змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід та складаю з себе повноваження провідника НВР ПС, залишаючись націоналістом, державником і революціонером", - заявив він.

Своє рішення він пояснив тим, що його позиція далеко не у всьому збігається з устремліннями частини керівництва "Правого сектору".