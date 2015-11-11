Жебрівський про Маріуполь та Красноармійськ: політсили вже організовують підкуп виборців

"За інформацією, що надходить до мене, деякі політичні сили вже формують мережі підкупу. Виборцям обіцяють грошову винагороду за їхній голос, а також за тих, кого вони приведуть на виборчу дільницю. Такий собі мережевий маркетинг у дії. Обласна влада працює спільно з правоохоронними органами, щоб унеможливити такі порушення", - наголосив голова Донецької ОВЦА.

Він зазначив, що сьогодні жителі Маріуполя та Красноармійська налаштовані на вибори.

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"Склад територіальних виборчих комісій змінився в обох містах. Робота йде важко, але приступили. Люди хочуть обрати місцеву раду, і вони мають на це право", - підкреслив Жебрівський.

Очільник області запевнив, що правоохоронці, військові та сили Нацгвардії будуть приведені у повну готовність, щоб вибори відбулися з дотриманням громадського порядку і без зовнішнього втручання в процес.

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