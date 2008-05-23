Яценюк висунув ультиматум Тимошенко

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що поки Кабінет міністрів не внесе до ВР зміни до держбюджету, парламент не розглядатиме інших урядових законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час пленарного засідання.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, ВР висловила максимальний кредит довіри до Кабінету міністрів. «Кредит довіри закінчився і до того часу поки не буде внесений проект закону про зміни до держбюджету, урядові законопроекти розглядатися не будуть», - сказав він.