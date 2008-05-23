Брат Президента виграв суд у Симоненка
Родина Ющенка не займається газом
|Петр Ющенко
Як повідомили у прес-службі глави держави, про це заявив представник у судах України інтересів Президента України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Президента в судах Руслан КИРИЛЮК.
“Суд зобов`язав Петра СИМОНЕНКА та Комуністичну партію України не пізніше місяця з дня набрання рішенням суду законної чинності спростувати на сайті КПУ низку оприлюднених прес-службою публікацій”, - сказав Р.КИРИЛЮК.
Він уточнив, що йшлося про визнання недостовірною інформації, поширеної П.СИМОНЕНКОМ через прес-службу та офіційний сайт Комуністичної партії України, щодо причетності членів родини Президента до спільного підприємства «УкрГаз-Енерго» та інших компаній, що працюють на газовому ринку.
За його словами, суд ухвалив відповідне рішення 12 травня.