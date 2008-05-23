Брат Президента виграв суд у Симоненка

Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов народного депутата Петра ЮЩЕНКА до народного депутата, лідера Комуністичної партії Петра СИМОНЕНКА та КПУ про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це заявив представник у судах України інтересів Президента України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Президента в судах Руслан КИРИЛЮК.

“Суд зобов`язав Петра СИМОНЕНКА та Комуністичну партію України не пізніше місяця з дня набрання рішенням суду законної чинності спростувати на сайті КПУ низку оприлюднених прес-службою публікацій”, - сказав Р.КИРИЛЮК.

Він уточнив, що йшлося про визнання недостовірною інформації, поширеної П.СИМОНЕНКОМ через прес-службу та офіційний сайт Комуністичної партії України, щодо причетності членів родини Президента до спільного підприємства «УкрГаз-Енерго» та інших компаній, що працюють на газовому ринку.

За його словами, суд ухвалив відповідне рішення 12 травня.