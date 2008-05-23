У БЮТ поклали відповідальність за курс долара на Ющенка

Народний депутат України (фракція БЮТ) Костянтин БОНДАРЄВ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО дестабілізує економічну ситуацію в країні, давши згоду Національному банку України на ревальвацію гривні.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Питання лежить не в економічні площині... Відбувається наступна ситуація, це моя суб’єктивна думка, яку розділяють багато моїх колег у парламенті, на сьогодні Президент воює непросто зі своїм Кабміном, а з своїм народом”, - наголосив він, додавши, що люди за один день на курсовій різниці втратили частину своїх заощаджень.

Він переконаний, що такими діями НБУ дестабілізує економічну ситуації в країні.

“Цю програму впроваджує в життя Секретаріат Президента, а її реальним ідеологом є Президент. Відповідальність за такі дії лежить в першу чергу на Президенті тому, що його ставленик В.СТЕЛЬМАХ реалізує його програму”, - наголосив він.

За його словами, “НБУ – це держава у державі і він не підпорядковується Кабінету міністрів”.

Він нагадав, що керівник НБУ призначається парламентом за поданням Президента.

“Фактично Кабмін відірваний від механізмів впливу на банківську систему України”, - запевнив він.

Він зауважив, що керівника Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА призначав минулий склад ВР і на сьогодні фракції парламенту і Кабмін не несе відповідальність за дію цього керівника.

Він нагадав, що в квітні експерти Міжнародного валютного фонду констатували, що в Україні немає передумов для ревальвації гривні.

Натомість, за його словами, НБУ самостійно раптово прийняв рішення укріпити гривню на 20 коп., хоча цей процес мав тривати декілька років.

К.БОНДАРЄВ наголосив, що такі не продумані кроки НБУ “б’ють” по експортерам і простим людям, які частіше зберігають свої заощадження в американських доларах.

“Зниження курсу на 20 коп. Приводить до катастрофічних наслідків. Кабмін і фракція БЮТ не мають до цього ніякого відношення і виступає категорично проти”, - додав він.