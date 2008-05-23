Жванія звів наклеп на дружину і дітей Ющенка?

Прес-служба Катерини ЮЩЕНКО спростовує інформацію про збереження дружиною Президента України громадянства США.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби з приводу появи у деяких ЗМІ інформації про нібито подвійне громадянство К.ЮЩЕНКО, яке виникло через нібито недотримання вимог Закону України «Про громадянство України» в частині обов’язку особи після набуття громадянства України, відповідно до статті 9 цього Закону, позбутися громадянства іншої держави протягом визначеного терміну.

"Ми офіційно заявляємо, що ця інформація є неправдивою. Катерина ЮЩЕНКО пройшла всі визначені законодавством процедури", - наголошується в заяві.

За даними прес-служби, 21 березня 2005 року Катериною ЮЩЕНКО було отримано тимчасове посвідчення громадянина України. На вимогу статей 1 і 8 Закону України «Про громадянство України», у визначені терміни К.ЮЩЕНКО звернулася до відповідних органів України із заявою, в якій інформувала про виконання всіх вимог чинного українського законодавства. До цієї заяви додавались: відповідь Посольства Сполучених Штатів Америки, легалізована Департаментом консульської служби МЗС України (номер легалізації – 572/0835), про підтвердження отримання клопотання про припинення громадянства США, а також декларація, відповідно до форми 4Б, затвердженої МВС України, №716 за підписом К.ЮЩЕНКО про відмову від іноземного громадянства, підкреслюють в прес-службі.

Крім того, відповідно до розділу 349(а) Закону США «Про імміграцію та натуралізацію», була проведена процедура позбавлення К.ЮЩЕНКО громадянства США на підставі заяви та складення присяги на вірність іншій державі. Це, звертають увагу у прес-службі, підтверджено відповідним листом Посольства США в Україні:

«Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні цим підтверджує, що 30 серпня 2007 року Катерина ЮЩЕНКО здійснила відмову від громадянства Сполучених Штатів Америки згідно Частини 349(а)(5) Закону про Імміграцію та Натуралізацію, п. 66 Статті 268, відповідно до статей 95-342, Закону про Громадянські права від 10 жовтня 1978 року, п. 92 Статті 1046».

"Таким чином, К.ЮЩЕНКО було виконано всі норми українського законодавства. Сьогодні вона є громадянкою лише України і має український паспорт. Всі інші заяви по цьому питанню ми розглядаємо як наклеп", - наголошується у заяві.

Також у прес-службі зазначають, що оскільки до 2005 року К.ЮЩЕНКО дійсно була громадянкою Америки і з цього не робилося таємниці, то діти, за принципом походження (коли один з батьків – громадянин іншої держави), могли знаходитися під захистом законодавства держави, громадянином якої є один з їхніх батьків. На сьогодні ж обоє батьків є громадянами України, тому всі діти мають проїзні документи України і користуються виключно ними, підкреслюється в заяві.

Крім того, автори заяви відзначають, що "незважаючи на те, що пані Катерина ЮЩЕНКО народилася і тривалий час жила, навчалась і працювала у Сполучених Штатах Америки, вона завжди пишалася своїм українським корінням. Це стало визначальним у виборі професії, сфери діяльності, і зрештою – країни проживання".

"Будучи громадянкою США, пані Катерина мала всі соціальні гарантії, які надає своїм громадянам ця держава. Вона свідомо відмовилася від громадянства США, розуміючи, що такий крок позбавить її цих пільг. Сьогодні факт відмови від громадянства іншої країни заради громадянства України не є розповсюдженим явищем і говорить про відданість Україні особи, яка це вчинила. Ми здивовані спробами інсинуацій на цій підставі", йдеться в заяві.

За даними прес-служби, К.ЮЩЕНКО закликає й інших осіб, які мали громадянство інших країн, або подвійне громадянство, і повинні були відмовитися від нього, так само, як і вона, публічно, надати інформацію до ЗМІ і таким чином підтвердити свою відданість Україні.

Також прес-служба К.ЮЩЕНКО висловлює здивування діями деяких українських ЗМІ, які звернулися до неї за коментарями з цього приводу. "Отримавши від нас відповідь, що наявні у них дані не відповідають дійсності, і прохання дочекатися передачі копій офіційних документів, вони розповсюдили неправдиву інформацію. На наш погляд, це не є прикладом високих стандартів журналістської роботи", йдеться в заяві.

"Дуже прикро, що в нашій країні заручниками політичної боротьби стають діти та родина", - додали в прес-службі К.ЮЩЕНКО.