Під Києвом знайшли маєток Кличка на "захопленому" пляжі (відео, документи)

Оформлений він на дружину Віталія Кличка Наталію Єгорову, йдеться на сайті активістів.

У відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказано, що Єгорова придбала будинок відпочинку за адресою с. Лютіж, вул.Приморська, 128.

При цьому варто зазначити, що у декларації Віталія Кличка цей будинок зазначений.

Та цікавим є той факт, що земельна ж ділянка, на якій побудовано маєток, перебуває у державній власності.

В аренду на 49 років цю ділянку площею майже в 10 га у Вишгородської РДА взяло ТОВ "Вишгородлісбуд". ЇЇ цільове призначення зазначено як рекреаційне, під розміщення бази відпочинку.

Крім того, місце реєстрації орендаря ТОВ "Вишгородлісбуд" співпадає з адресою самого будинку Віталія Кличка, а саме - с. Лютіж, вул. Приморська, 128.

Варто наголосити, що серед засновників ТОВ "Вишгородлісбуд" значаться ТОВ "Північна інвестиційна група" та ТОВ "Школа капітанів", засновниками яких у свою чергу є Старостенко Ганна та Рябікін Павло відповідно.

Читайте такожАктивісти зняли з висоти пташиного польоту маєток владики Павла УПЦ МП (відео)

Ганна Старостенко з вересня 2014 року обіймає посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації. Павло Рябікін з липня 2014 року також займав аналогічну посаду, але був звільнений у вересні 2015-го за власним бажанням.

"Незрозуміло лише на якій підставі територію довкола будинку Віталія Кличка, а саме берегову лінію р. Дніпро, перекрито ось таким парканом з обох сторін", - висловлює "Автомайдан" обурення та викладає відповідні фото.

"Тобто виходить, що з цією частиною берега біля "будинку відпочинку" Віталія Кличка відбулося банальне самозахоплення? Маємо надію, що це просто якась помилка в реєстрах, бо не може ж мер української столиці бути причетним до подібного правового свалілля?" - наголосили активісти.