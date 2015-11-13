Тетерук: очікується повторна судмедекспертиза щодо Кужель

Про це повідомив перший заступник лідера фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук в коментарі УНІАН.

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"На сьогоднішній день я очікую повторну судмедекспертизу пані Кужель", - сказав депутат.

Водночас, за його словами, Кужель "сховали і ніхто не має доступу до неї”."Запитайте "Батьківщину", чому вони закрили пані Кужель від спілкування. Якщо вони мають рацію, якщо вони мають грунтовні докази, то вони повинні це, навпаки, показувати, що вони готові відстоювати (свою думку - УНІАН) і карати мене за мою провину, якщо вони доведуть", - сказав Андрій Тетерук.

Крім того, депутат зауважив, що не знає, чи Олександра Кужель вже співпрацювала зі слідством.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Батьківщина" заявила, що 5 листопада Андрій Тетерук біля кабінету голови парламенту Володимира Гройсмана вдарив Кужель скляною пляшкою по голові. За даними "Батьківщини", Олександра Кужель отримала струс мозку.

У зв’язку з цим фракція "Батьківщина" вимагала позбавити Андрія Тетерука депутатських повноважень. У свою чергу Андрій Тетерук запевнив, що жодної агресії з його боку не було.