Нардеп Луценко опублікував фото довідки про стан здоров'я Кужель
Народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко опублікував медичну довідку про стан здоров'я народного депутата України Олександри Кужель.
Повідомлення нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин правої надбрівної області. Рекомендовано продовжити лікування",- написав нардеп.
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Як повідомляв УНІАН, народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.
У зв'язку з цим в «Батьківщині» вимагають від Генеральної прокуратури України негайно внести подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності і заарештувати його.
Також депутати вважають, що фракція «Народний фронт» має позбавити Тетерука депутатського мандата.