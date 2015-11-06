Нардеп Луценко опублікував фото довідки про стан здоров'я Кужель

Повідомлення нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин правої надбрівної області. Рекомендовано продовжити лікування",- написав нардеп.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.

У зв'язку з цим в «Батьківщині» вимагають від Генеральної прокуратури України негайно внести подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності і заарештувати його.

Також депутати вважають, що фракція «Народний фронт» має позбавити Тетерука депутатського мандата.