Адвокати оскаржили домашній арешт Корбана

Захист лідера УКРОПу Геннадія Корбана подав апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва про обрання політикові запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Я вважаю, що запобіжний захід було обрано незаконно і підстав для застосування домашнього арешту немає», – заявила Оксана Томчук на прес-конференції в Києві.

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За її словами, усі докази, які надавалися на обґрунтування необхідності тримати Геннадія Корбана під вартою, є доказами з іншого кримінального провадження, до якого її підзахисний не має жодного стосунку.

Крім того, докази, які мають обґрунтовувати підозру, містять суттєві розбіжності.

«Тому ми оскаржили ухвалу, наша скарга буде розглядатися одночасно зі скаргою Генпрокуратури», – повідомила адвокат.