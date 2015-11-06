Суд обрав для Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
Печерський районний суд ухвалив щодо лідера політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.
Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду зачитала слідчий суддя Лариса Цокол.
"Термін дії домашнього арешту та обов'язки покладені судом, визначити в межах двох місяців, до 31 грудня 2015 року включно", - оголосила ухвалу суду Цокол.
Суддя наголосила, що у разі необхідності, зазначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора у порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
"Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення", - сказала Цокол.
В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Києва протягом 5 діб з дня її оголошення.