Суд обрав для Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду зачитала слідчий суддя Лариса Цокол.

"Термін дії домашнього арешту та обов'язки покладені судом, визначити в межах двох місяців, до 31 грудня 2015 року включно", - оголосила ухвалу суду Цокол.

Суддя наголосила, що у разі необхідності, зазначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора у порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

"Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення", - сказала Цокол.

В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Києва протягом 5 діб з дня її оголошення.